La dieta di 1000 calorie al giorno di Adele non è "sostenibile", dicono gli esperti

Adele, come lei stessa ha ammesso, sta seguendo una dieta che prevede l'assunzione di 1000 calorie al giorno. La cantante ha detto di aver drasticamente diminuito l'apporto calorico giornaliero, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. L'artista, infatti, è dimagrita più di 30 kg.

Sulla questione si sono espressi alcuni esperti di nutrizione che avvertono: "La dieta seguita da Adele non è sostenibile". Diminuire in maniera così drastica, e per un tempo prolungato, le calorie che ingeriamo ogni giorno non è un bene. Anzi, fa proprio male. Di norma, una donna adulta dovrebbe assumere tra le 1.800 e le 2.000 calorie al giorno.

Il dottor Dale Pinnock, esperto di salute, ha spiegato durante un programma tv: "Se hai un obiettivo a breve termine, quel tipo di approccio potrebbe essere molto adatto. Ci sarà un momento in cui il tuo corpo inizierà a regolare le cose. La sua massima priorità è la sopravvivenza, dopo un paio di settimane non sarai così attivo, il cervello si offusca e si diventa più irritabili". Non è possibile, quindi, mantenere questo regime alimentare per molto tempo.

Il consiglio, in questi casi, è di rivolgersi sempre a un professionista del settore e di fare le cose un po' per volta. Questo atteggiamento, oltre a portare risultati, sarà più sostenibile nel tempo a livello fisico e apporterà gran beneficio anche a livello psicologico.