Adele, magrissima, canta al matrimonio della sua migliore amica

Sta facendo discutere il dimagrimento di Adele, che ha perso più di 30 kg. Secondo molti, la dieta seguita dalla cantante non sarebbe salutare, invece, per altri, avrebbe fatto bene a perdere peso proprio per la sua salute.

Ma la cantante ignora le critiche e si è mostrata, bellissima, al matrimonio della sua migliore amica, Laura Dockrill, con il musicista Hugo White. Adele ha officiato le nozze tra i due e poi si è anche esibita sul palco della cerimonia, davanti a tutti gli invitati.

Nei video pubblicati da diverse fanpage su Instagram, possiamo vedere la cantante con la sua ritrovata forma fisica, insieme all'amica, a cui in passato ha dedicato il pezzo "My same", e il neo-marito. Adele ha cantato uno dei suoi pezzi più famosi, "Rolling in the deep", e anche "Young Hearts Run Free" di Candi Staton e "Spice Up Your Life" delle Spice Girls.

L'ultimo concerto della cantante risale al 2017, a Wembley, ma è proprio delle ultime ore la notizia che a settembre 2020 uscirà il suo nuovo album.

