Cesare Cremonini: la copertina del singolo "Giovane Stupida" è disegnata dalla fidanzata Martina

Non è di certo un'allusione alla sua bellissima fidanzata... "Giovane Stupida" è l'ultimo singolo di Cesare Cremonini, contenuti nel disco "2C2C". In una recente intervista, il cantante di Bologna ha rivelato come è nato questo pezzo e cosa significa per lui. Non poteva di certo mancare un riferimento a lei, Martina, che gli ha riempito il cuore d'amore.

"Giovane Stupida è una canzone vecchia scuola con un arrangiamento analogico ma molto attuale. Il mio sogno è sempre quello di riuscire a tenere insieme le ispirazioni più alte dei musicisti e degli autori degli anni '70, non per forza italiani, con il linguaggio attuale, che è fatto di immagini e quotidianità. La poesia è da trovare lì in mezzo". Queste le parole di Cersare.

"Martina, la mia ragazza, ovviamente non è stupida ma mi stupisce, perché appartiene alle nuove generazioni nate insieme al digitale. Da un lato questo mi spiazza ma dall’altro il futuro che tutti noi del novecento aspettavamo è qui: che ci piaccia o no dobbiamo viverlo e capirlo e possibilmente attraversarlo". In questo modo il cantante ha rivelato quanto sia legato alla sua ragazza e quanto l'abbia ispirato nella sua musica.

Tra l'altro la copertina del singolo è stata disegnata proprio dalla fidanzata, sempre più presente nella vita dell'artista.