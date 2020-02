Francesco Sarcina non approverebbe il flirt tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro al GF VIP

Francesco Sarcina, cantante e leader de Le Vibrazioni, non apprezzerebbe il flirt che è nato, dentro la casa del Grande Fratello VIP, tra Clizia Incorvaia, sua ex moglie, e Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.

I due concorrenti del reality show si sono molto avvicinati nelle ultime settimane, fino a quando è scoppiato anche il bacio. Ma pare che Francesco, da poco reduce dall'esperienza a Sanremo 2020, non sarebbe molto d'accordo con le scelte della ex moglie. Infatti, sul settimanale Oggi, si può leggere: "Gira voce che questo flirt non sarebbe gradito a Sarcina, che avrebbe voglia di confrontarsi nuovamente con la sua ex. Un modo per ricomporre la famiglia e tornare assieme, magari per il bene della loro bimba di quattro anni?"

La relazione di Sarcina e Clizia ha subito un fermata d'arresto nel 2018, quando la donna ha confessato al marito di averlo tradito - con un bacio - con l'amico e testimone di nozze Riccardo Scamarcio. L'attore ha sempre negato di aver baciato Clizia.

Dentro la casa del GF VIP, la Incorvaia ha spesso parlato dell'ex marito, accusandolo di averla fatta soffrire per i continui tradimenti.

Ci sarà, dunque, un confronto tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina?

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!