Ben Affleck su Jennifer Lopez: "È una donna fantastica", parteciperà al matrimonio della ex fidanzata?

Dal 2002 al 2004 quella formata da Ben Affleck e Jennifer Lopez era una delle coppie di Hollywood che faceva sognare i fan di tutto il mondo. I due sarebbero dovuti convolare a nozze, dopo essersi conosciuti sul set del film "Amore estremo", ma pochi giorni prima dei fiori d'arancio, Ben e JLo si sono lasciati, infrangendo i sogni dei loro ammiratori.

Però, certi grandi amori non si dimenticano mai, e proprio Ben Affleck è tornato a parlare della ex fidanzata. Ospite del programma "El gordo y la flaca" di Univision, l'attore ha risposto ad alcune domande riguardanti Jennifer Lopez. E Ben si è dimostrato ancora legato alla ex: "Mi piace molto Jennifer Lopez ed è bello vederla ottenere il rispetto che merita."

E, parlando del matrimonio tra la cantante e Alex Rodriguez, suo attuale fidanzato, Ben ha espresso la sua gioia: "È una donna fantastica, e sembra che sia molto contenta del suo fidanzato. Auguro loro il meglio."

Ma Ben Affleck sarà tra gli invitati del matrimonio? L'attore non ha risposto alla domanda, anche se sembra che sia Alex Rodriguez sia JLo si siano detti favorevoli ad invitare i loro ex fidanzati alle loro nozze. Chissà se anche Ben sarà presente.

