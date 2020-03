La figlia di Kanye West è tutta suo padre: rappa a una sfilata e incanta tutti

North West, la figlia di Kanye West e Kim Kardashian, è davvero una forza della natura. La piccola - ha solo 5 anni - ha dato prova di essere una rapper fantastica: durante una sfilata allo Yeezy Fashion Show di Parigi, ha preso il microfono e ha iniziato a cantare.

Mentre le modelle erano in passerella, lei al centro è stata meravigliosa. All'inizio è stata un po' incerta, ma subito dopo ha preso sicurezza e non si è più fermata. Ha accompagnato le note anche con il corpo, proprio come fa un vero rapper. Come fa suo papà Kanye West. Del resto buon sangue non mente. Ecco l'esibizione della piccola North.

North West è la figlia maggiore della coppia, e sembra aver ereditato dal padre il talento e dalla madre il fascino. La piccola, oltre a cantare benissimo, è famosa per i suoi outfit. Molti sono i tabloid che dicono che ben presto diventerà una influencer.

