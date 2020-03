Harry Styles parla dell'abbandono degli One Direction di Zayn Malik

Sono passati ormai 5 anni da quando Zayn Malik, a marzo 2015, ha deciso di lasciare gli One Direction, la band formata durante X Factor, con cui aveva conquistato le classifiche mondiali.

Intervistato da Howard Stern su Sirius XM, Harry Styles, che ha da poco pubblicato il suo secondo album da solista, "Fine Line", è tornato a parlare di quella situazione, che aveva lasciato le fan di tutto il mondo sconvolte.

"Non so se posso dire che è qualcosa che non avrebbe dovuto fare" ha detto Harry, che invece è rimasto nella band fino all'annuncio della pausa dei quattro componenti, che ora stanno tutti lavorando a progetti solisti. E poi ha spiegato che non condanna Zayn per la sua scelta, sicuramente sofferta: "È difficile condannare quella decisione per me, perché non lo faccio. Specialmente con il senno di poi, l'ultima cosa che avrei voluto per lui era dover stare lì se non voleva essere lì."

Harry, comunque, ha parlato anche della sua relazione con Taylor Swift, da cui pare che quest'ultima ha scritto i brani "Style" e "Out of the woods": "Penso che sia una cosa lusinghiera, anche se la canzone non è lusinghiera, passi del tempo ad ascoltarla e alla fine, prendendo Taylor come esempio, lei è una grande cantautrice. Quindi almeno sono buone canzoni."

Parlando, invece, delle sue ultime frequentazioni, Harry è stato visto in vacanza con Adele. In molti hanno subito parlato di una possibile collaborazione tra i due artisti che sono molto amici. Styles, però, non ha né smentito né confermato le voci: "Sento che è una cosa che salta fuori ogni volta che due musicisti escono insieme. Sia che si stiano frequentando sia che stiano registrando insieme."

