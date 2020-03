Quanti figli vorrebbe Justin Bieber? "Dipende da Hailey Baldwin, il corpo è suo"

Justin Bieber e Hailey Baldwin si sono sposati e ora stanno pensando di iniziare a formare una famiglia.

Il cantante è stato ospite di Ellen DeGeneres e ha risposto alle "Burning Questions", ossia delle domande "scottanti", che riguardavano la sua vita sentimentale e tanti altri argomenti.

La maggior parte delle domande riguardava la moglie, Hailey Baldwin. Quando la conduttrice ha chiesto a Justin quanti figli volesse avere, il cantante ha risposto che non è una scelta che può prendere lui: "Penso che dipenda da Hailey, perché è il suo corpo."

Bieber ha dimostrato, ancora una volta, di essere molto innamorato della moglie, tanto che ha confessato di utilizzare dei nomignoli particolari: "Mi chiama goo goo che è strano, ma a me piace. Ci chiamiamo l'un l'altro goo goo ed è molto carino. Ecco quanto mi tiene in pugno."

Inoltre, Justin ha confessato quali sono le cose che ad Hailey non piacciono: "Quando canto costantemente in giro per casa. Le piace ma a un certo punto... Non lo so, sento che mi ama qualsiasi cosa faccio, ma..." e non solo: "Non le piacciono i baffi. Spero che prima o poi li farò tornare, ma per adesso voglio tenere la situazione pulita... perché a mia moglie non piacciono. No, non le piacciono proprio."

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!