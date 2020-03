L'Eurovision Song Contest 2020 è a rischio per il Coronavirus?

Forse, l'Eurovision Song Contest 2020 verrà annullato per l'emergenza Coronavirus.

Ogni anno, milioni di telespettatori aspettano l'evento che raccoglie diversi artisti da tutta Europa e non solo. Ma, purtroppo, quest'anno la manifestazione potrebbe essere annullata o spostata ad un'altra data: l'ESC, infatti, si doveva tenere tra il 12 e il 16 maggio 2020 a Rotterdam, all'Ahoy Rotterdam, dopo la vittoria di Duncan Laurence nel 2019. Un'altra alternativa potrebbe essere il divieto di avere pubblico nell'arena.

Ab Osterhaus, virologo olandese e rappresentante dell’Istituto Nazionale dei Paesi Bassi per la salute pubblica e l’ambiente (RIVM), ha dichiarato che il Coronavirus potrebbe essere una minaccia per l'ESC, ma che, al momento, non è stata ancora presa ancora nessuna decisione.

Al momento non ci sono notizie ufficiali dall'Olanda, che in realtà starebbe effettuando i preparativi per mettere in piedi lo show.

Se, alla fine, l'Eurovision ci sarà, per l'Italia sarà in gara Diodato, vincitore di Sanremo 2020 con il brano "Fai Rumore". Ma forse ci sarà anche un'altra italiana sul palco di Rotterdam: Gigliola Cinquetti, prima italiana a vincere la gara nel 1964 con "Non ho l'età", che potrebbe essere all'ESC 2020 come ospite.

