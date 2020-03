Coronavirus, Briga invita tutti ad aiutare gli anziani: "Usiamo la testa ma restiamo umani"

Come già fatto da tanti colleghi, anche Mattia Briga parla dell'emergenza in Italia dovuta alla diffusione del nuovo Coronavirus e lo fa sottolineando l'importanza di seguire le direttive del Governo, ma senza dimenticare le persone più deboli.

Il cantante, diventato famoso grazie alla quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, ha lanciato un appello molto chiaro: «Usiamo la testa ma restiamo umani».

Briga ha infatti sottolineato che in questo momento di difficoltà ci sono persone che hanno bisogno di aiuto, come gli anziani. Per fare qualcosa per loro non occorre essere eroi, bastano dei gesti semplici, come fare la spesa per loro. Per fare un esempio, Briga ha raccontato che una signora anziana del suo condominio gli ha chiesto di darle una mano: «Le ho spiegato che ci sono delle regole da rispettare, ma mi armerò di guanti e mascherina per aiutarla».

Quando poi per qualche ragione si è costretti ad uscire, bisogna sempre usare la testa. Briga a questo proposito ha raccontato di essere uscito per potare fuori il cane e di aver incontrato una bimba che gli ha chiesto di accarezzarlo: «Senza spaventarla le ho detto che non era possibile, ma che presto avrebbero giocato insieme».

