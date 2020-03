Mahmood: rinviato in autunno il tour europeo di aprile

Alla luce dei recenti avvenimenti e dell’ordinanza emanata dal governo, il tour "Mahmood 2020" di Mahmood, organizzato da Friends & Partners, viene interamente rinviato in autunno secondo il seguente calendario:

3 novembre MILANO – ALCATRAZ (recupero del 14 aprile)

4 novembre FIRENZE – TUSCANY HALL

9 novembre MILANO – ALCATRAZ

13 novembre NAPOLI – CASA DELLA MUSICA

14 novembre ROMA – ATLANTICO LIVE

17 novembre TORINO/VENARIA – CONCORDIA

19 novembre NONANTOLA (MO) – VOX CLUB

21 novembre S. BIAGIO DI CALLALTA (TV) – SUPERSONIC ARENA

Per quanto riguarda, invece, le date previste in Europa, ulteriori informazioni verranno comunicate il 16 marzo. I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli. È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne.

Ulteriori informazioni su: www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it

Radio105 è media partner del tour.

