Giuliano Sangiorgi improvvisa un concerto dal balcone di casa sua

Tra le iniziative nate durante questo periodo di emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, spicca anche quella per cui, tantissime persone, in giro per l'Italia, hanno cantato dai loro balconi, per farsi compagnia a vicenda e sostenere la richiesta di restare a casa.

Anche Giuliano Sangiorgi ha deciso di partecipare e ha improvvisato un concerto dal balcone di casa sua, a Roma. Il cantante dei Negramaro ha intonato, accompagnandosi con la chitarra, la sua "Meraviglioso", e "Quanno chiove" di Pino Daniele, che ha un ritornello che, in questo periodo, fa riflettere: "Tanto l'aria s'ha da cagnà".

Successivamente, Giuliano ha condiviso su Instagram il video del concerto improvvisato, scrivendo: "Ho ancora i brividi, è stato come un abbraccio, vi giuro, piango ancora."

Inoltre, Sangiorgi ha lanciato anche un'altra iniziativa, per raccogliere fondi per l'Unità di Terapia Intensiva degli Ospedali dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce. Nel post, il cantante ha scritto: "Restiamo a casa e da casa annulliamo le distanze, suonando dalla nostra stanza e in questo momento la nostra stanza è grande quanto questo mondo, che combatte e vince, senza alcun dubbio. Vi regaliamo questi attimi di spensieratezza, ciascuno dal proprio home studio, per supportare la raccolta fondi destinata alle Unità di Terapia Intensiva degli Ospedali dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce."