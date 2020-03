Fedez sgrida i vicini al parco durante il flashmob sonoro: "Andate a casa!"

Fedez e Chiara Ferragni si stanno impegnando tantissimo, durante questo periodo di emergenza, ad usare i loro social per aiutare chi è più in difficoltà. Dalla raccolta fondi per l'Ospedale San Raffaele di Milano, che ha superato i 3 milioni di euro, fino ai flashmob sonori, per intrattenere chi sta passando questo periodo di isolamento da solo.

Il rapper e l'influencer sono stati tra i primi personaggi del mondo dello spettacolo a raccogliere la sfida del flashmob sonoro e ogni giorno, alle 18, escono sul loro balcone per mettere della musica. E, per intrattenere anche chi non fa parte del suo vicinato, Fedez ha deciso di andare in diretta su Instagram, raggiungendo quasi un milione e mezzo di persone collegate.

Visualizza questo post su Instagram Concertone dal balcone! Positività ed energia ❤️ Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 15 Mar 2020 alle ore 11:06 PDT

Nel blu dipinto di blu e Il cielo è sempre più blu sono solo alcuni dei pezzi proposti dal rapper, che però è stato anche molto attento a chi passeggiava nel parco proprio sotto casa sua.

Fedez, infatti, quando si è accorto che c'erano delle persone al parco, nonostante il divieto, ha urlato al microfono: "Andate a casa!" e il tutto è stato documentato con alcune stories.

Speriamo che le persone abbiano ascoltato le parole del rapper... e siano andate a casa.

