Tiziano Ferro parla del rapporto tra la madre e il marito Victor: "Lo tratta come suo figlio"

Tra i tanti artisti che hanno deciso di andare in diretta su Instagram, per parlare con i propri fan e cantare qualche brano, c'è anche Tiziano Ferro, che ha diviso "il palcoscenico" social con Laura Pausini.

I due cantanti sono tornati a duettare su un brano famosissimo di Tiziano, Non me lo so spiegare. Inoltre, Tiziano ha raccontato alcune curiosità sulla sua nuova vita da uomo sposato. Per prima cosa ha parlato di come si trova a vivere a Los Angeles: "Mi son ritrovato qui in una casa con un giardino e tre scoiattoli, siamo stati fortunati. Rispetto a 20 anni fa, più impegnati, un po’ isterici, eravamo soli nel mondo, aver trovato delle persone che amiamo è un bel privilegio. Qui porto il mio pezzo di famiglia italiana, a Los Angeles."

"Il bello di una relazione è migliorarsi" ha raccontato: "Nel nostro caso, da una parte c’è l’estremo sentimento italiano, l’amore, sempre, intorno, quello nostro, delle mamme e delle nonne, invece gli americani sono più pragmatici. Hai 18 anni, devi andare al college e via di casa. Mediare le due cose mi piace."

Il discorso, poi, si è spostato su Victor, marito del cantante. Tiziano ha svelato che il marito, a casa sua, viene trattato come se fosse sempre stato parte della famiglia: "Mia madre Victor lo tratta come se fosse nato in quella casa, ed è una gioia infinita. Il suo piatto preferito, tra quelli che cucino io, è il pollo con i carciofi."

