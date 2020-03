L'Eurovision 2020 è stato cancellato a causa del Coronavirus

L'Eurovision Song Contest 2020 è stato ufficialmente cancellato a causa del Coronavirus.

La notizia è stata data dagli organizzatori della competizione tramite un comunicato stampa poi diffuso su tutti i loro profili social. "È con enorme dispiacere che siamo costretti ad annunciarvi la cancellazione dell'Eurovision Song Contest 2020 previsto a Rotterdam" si legge nella nota stampa: "Nelle scorse settimane abbiamo cercato delle alternative per far sì che l'Eurovision si svolgesse lo stesso."

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020

L'ESC 2020 si sarebbe dovuta svolgere a maggio a Rotterdam, e per l'Italia avrebbe partecipato Diodato, con il brano Fai Rumore, vincitore del Festival di Sanremo 2020.

Questa è la prima volta in 64 anni che la manifestazione viene cancellata. Ancora non si sa quali saranno le decisioni che verranno prese per la prossima edizione, che si terrà nel 2021. Pare, però, che i cantanti che sarebbero stati in gara verranno invitati, ma le loro canzoni saranno ormai troppo vecchie per partecipare.

