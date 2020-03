Irama, fuori il brano "Milano": i proventi devoluti all'Ospedale Niguarda contro il Covid-19

Irama sta per uscire con una canzone dedicata completamente alla città di Milano. Il 27 marzo prossimo, infatti, verrà pubblicato un nuovo pezzo, "Milano". Il cantante dà l'annuncio sui social e sottolinea che i proventi saranno devoluti all'ospedale Niguarda della città meneghina, al fine di aiutare la struttura nella lotta al Coronavirus.

Il brano è contenuto nel nuovo album di Irama, che vedrà la luce tra poco. Il cantante, infatti, ha fatto sapere ai suoi fan di aver terminato i lavori per il disco. L'artista però non ha dato nessuna informazione circa la data di uscita dell'album. Non sa cosa fare in questo così delicato per l'intera umanità, forse non è un bene pubblicare un album proprio adesso. Per quanto riguarda "Milano" il discorso è diverso, perché non si tratta di un vero e proprio singolo, ma di un inno alla città che ama, messa in ginocchio dall'emergenza sanitaria.

Ecco quali sono state le parole del cantante in merito: "Le canzoni del disco sono pronte. Mi sono chiesto però se avesse senso uscire adesso. In questo momento così difficile. Ci ho pensato tanto... c’è una canzone che si intitola “Milano“, Milano come la città che amo e che vivo. Non è un singolo, ma penso debba uscire adesso".

