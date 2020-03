Eminem, la #GodzillaChallenge ha un vincitore

Qualche settimana fa Eminem ha lanciato una sfida ai suoi fan sui social, invitandoli a provare a rappare più velocemente di lui. I partecipanti avrebbero dovuto interpretare alcuni versi di Godzilla, brano contenuto nell’ultimo album dell’artista di Detroit, intitolato Music To Be Murdered By. In questa canzone, infatti, Marshall Mathers ha raggiunto un vero e proprio record, pronunciando a ritmo di musica ben 224 parole in soli 31 secondi nella strofa finale del brano.

Da quando ha lanciato questa sfida, sui social i fan hanno pubblicato tantissimi video delle loro performance, una più sorprendente dell’altra per la loro bravura. Eminem, però, alla fine ha decretato un vincitore. Si tratta di un ragazzo che su Triller, dove ha postato il suo video per la sfida, si fa chiamare JackSherlock1. Il noto rapper ha condiviso il video del fan sul proprio profilo, complimentandosi con lui per aver vinto la challenge.

A differenza di tanti altri partecipanti alla sfida, questo ragazzo rappa il pezzo di Godzilla senza il minimo sforzo, anzi, durante la performance mostra all’obiettivo la sua collezione di vinili di Eminem. La vittoria, insomma, sembra più che meritata.

