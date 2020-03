Laura Pausini racconta come parla dei medici eroi a sua figlia

Laura Pausini, in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha raccontato come sta vivendo questa emergenza coronavirus e, soprattutto, come sta aiutando la sua bambina a comprenderla.

La cantante ha raccontato di essere stata praticamente sempre in viaggio negli ultimi 27 anni e di aver scelto proprio nell'ultimo periodo di rallentare un po' i ritmi per stare accanto alla sua Paola, 7 anni, nata dall'amore con Paolo Carta. Poi è arrivato questo mostro che sta spaventando il mondo e ha cambiato tutte le nostre abitudini.

Con l'emergenza anche la cantante, come molti genitori, ha dovuto fare i conti con la necessità di spiegare a sua figlia cosa sta accadendo. Laura ha raccontato che Paola le chiede spesso quando tutto questo finirà e quando si potrà tornare a vivere come prima. Domande spiazzanti a cui la cantante ha deciso di rispondere con molta sincerità.

«Non è facile cercare di tenere solida la sua fiducia per un futuro che noi genitori vediamo sempre più complesso. Le parliamo sempre con dolcezza, anche usando le favole, ma da sempre la trattiamo come un essere umano intelligente e sveglio quale è», ha raccontato la cantante. «Le spieghiamo anche cosa significa avere un virus, come si può curare e il perché gli scienziati, i virologi, i dottori e tutto il personale sanitario sono i nostri veri eroi».

Laura ha concluso la sua intervista con un messaggio di grande speranza: «Siamo italiani e di difetti ne abbiamo, ma le virtù di questo nostro Paese sono tante, è arrivato il momento di portarle in scena come solo noi sappiamo fare». "Insieme" supereremo questo momento di grande difficoltà e insieme saremo in grado di ricostruire tutto, facendo tesoro di questo senso di vicinanza.

(Credits photo: Instagram/laurapausini)

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!