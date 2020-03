Justin Bieber chiama in diretta una fan... e la sorprende nuda

In questo periodo di quarantena sono tantissimi i personaggi famosi che, per sfuggire alla noia e aiutare anche il proprio pubblico a fare lo stesso, stanno creando un rapporto diretto con i propri fan attraverso i social.

Tra questi c'è anche Justin Bieber, che sta trascorrendo la quarantena in Canada con sua moglie Hailey. La popstar ha annunciato che in questo periodo condividerà con i fan le sue compilation due volte a settimana, oltre a chiamare in diretta i propri fan su Instagram. Non sempre però le cose vanno come previsto...

Infatti, durante una di queste chiamate, alla popstar è accaduta una cosa piuttosto strana. Un'ammiratrice, che probabilmente aveva dimenticato di aver inviato la richiesta al cantante o non pensava di ricevere la sua chiamata, è stata beccata a letto nuda.

Appena si è accorta del collegamento, la ragazza ha subito provato a nascondersi, scivolando giù dal letto. Bieber probabilmente non ha capito subito cosa stava accadendo e ha chiesto: "Ciao... perché ti nascondi? E' una situazione molto strana... Piacere di conoscerti comunque".

Justin Bieber was accepting requests from fans to talk to them via Intagram live and this woman was naked LMFAOOO pic.twitter.com/YKy3pfbmFh — ᴹ (@glossywife) March 23, 2020

Insomma, non capita spesso di essere chiamati in diretta Instagram dal proprio idolo. Ma probabilmente sarà un'altra la ragione per cui questa fan non dimenticherà mai più questa giornata...

(Credits photo: Instagram/justinbieber)

