Achille Lauro bloccato da 20 giorni in un b&b a causa dell'emergenza Coronavirus

Achille Lauro è rimasto bloccato in un b&b a causa dell'emergenza Coronavirus. E' proprio lo stesso cantante a raccontare la vicenda, sul suo profilo Instagram, spiegando che proprio così è nato il suo nuovo singolo, 16 marzo.

Achille, dunque, ha spiegato che sono 20 giorni che non riesce a tornare a casa. Il cantante, insieme a un suo collaboratore, si trova in un alloggio a Roma, che ha trasformato in una sorta di studio, per continuare a lavorare. "Due ore prima della chiusura definitiva delle attività commerciali e dei comuni eravamo a Roma per una session in studio. Siamo rimasti rinchiusi da venti giorni in un Airbnb. Abbiamo dovuto ricomprare tutto ciò che serviva per produrre la musica: scheda audio, microfono, cuffie e casse monitor" ha scritto Achille su Instagram.

Comunque, il 3 aprile uscirà la nuova canzone di Lauro, composta con molte difficoltà: "Abbiamo un batterista nelle Marche, un chitarrista alle Maldive e un pianista a Roma che risuonano le parti che gli inviamo o le note vocali che canticchiamo. Siamo rimasti in due!"

Per raccontare la sua "disavventura", Achille sta pubblicando dei "diari di bordo".

Visualizza questo post su Instagram IIII. DOMANI. INSTAGRAM STORIES Un post condiviso da ACHILLE LAURO (@achilleidol) in data: 25 Mar 2020 alle ore 1:03 PDT

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!