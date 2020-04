Star sudcoreana dice di avere il Covid-19 ma è un pesce d'aprile

Ieri, 1 aprile 2020, la star sudcoreana Kim Jaejoong ha annunciato di avere il Coronavirus. Il cantante è molto in voga tra le generazioni più giovani e in molti si sono allarmati. Dopo che la notizia ha fatto il giro del mondo, però, l'artista ha smentito tutto e ha detto che si trattava di uno scherzo, cioè di un pesce d'aprile. Kim si è scusato per aver scherzato su una cosa così grave.

"Ho il coronavirus e sono ricoverato in ospedale", erano state queste le sue parole. Tantissimi sono stati i tabloid e le riviste che, nel giro di poco tempo, hanno riportato la notizia della malattia del cantante. Anche la sua casa di produzione è stata presa d'assalto da mail e telefonate di fan preoccupati, che volevano avere aggiornamenti sullo stato di salute del loro beniamino. Il problema era anche rivolto a tutte le altre star della musica orientale che erano entrate in contatto con lui o con la casa discografica che li rappresenta.

Dopo qualche ora, Jaejoong si è accorto delle conseguenze della sua falsa dichiarazione e ha chiesto scusa sui social: "Sono consapevole che non avrei dovuto farlo. Voglio esprimere le mie sincere scuse alle persone che hanno sofferto a causa di Covid-19 e ai lavoratori in prima linea nell’emergenza. Cattiva idea la mia. L'attuale mancanza di consapevolezza sulla pericolosità dell'epidemia virale mi ha spinto. Volevo trasmettere un messaggio affinché le persone fossero più consapevoli e quindi ridurre il numero di persone che soffrono a causa del coronavirus".

