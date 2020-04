Dua Lipa: la versione deluxe di "Future Nostalgia" ci sarà e (forse) conterrà dei feat

Dua Lipa lo ha confermato, la versione deluxe di "Future Nostalgia" si farà. Era nell'aria già da un po', ma ora arriva la certezza: in un'intervista su Instagram alla radio Capital Official, la cantante ha detto di essere molto eccitata all'idea di fare uscire la sua nuova musica. "Sì, ci sarà", ha detto Dua su esplicita domanda. "Sono emozionata. Ci sono alcune canzoni che non ho rilasciato e sono davvero entusiasta all'idea che tutti le possano ascoltare".

I fan un po' se lo aspettavano, soprattuto dopo la collaborazione Normani per "If It Ain't Me". Nell'intervista, l'artista britannica ha rivelato che il disco si sarebbe dovuto chiamare "Glass House", ma poi ha cambiato idea perché Jessie Ware aveva un progetto che si chiamava allo stesso modo.

E ancora, Dua Lipa ha confermato l'esistenza di una collaborazione con Miley Cyrus: "Non siamo sicure che la canzone che volevamo pubblicare fosse veramente quella, quindi ora siamo un po' in attesa. Forse faremo qualcosa di diverso, ma non ne siamo sicure. C'è una canzone, ma non so se sia LA canzone".

