La madre di Mika affetta da Covid-19, aveva già un tumore al cervello

Anche la mamma di Mika è stata colpita dal Covid-19. Lo ha annunciato lo stesso cantante, tramite un post pubblicato sui suoi profili social, dove chiede scusa per non essersi fatto vedere o sentire dai suoi fan, in quanto impegnato con questa brutta situazione.

Nella foto possiamo vedere Mika con la suia famiglia. Queste le sue parole: "Voglio scusarmi per il mio recente silenzio. La scorsa settimana è stata una settimana turbolenta per la mia famiglia, così come è stata per tante altre famiglie in tutto il mondo. Diverse persone che fanno parte della mia famiglia, tutte quante a Parigi, hanno manifestato sintomi del COVID-19."

"Domenica pomeriggio [...] mia madre è stata portata via in ambulanza d’urgenza. Ho dovuto lasciare la diretta e aiutare mio fratello e mia sorella minori da lontano. Mia madre sta da tempo combattendo contro un cancro al cervello molto aggressivo, e per questo motivo insieme agli altri, mentre i giorni passavano e la sua condizione peggiorava ci è stato detto di prepararci al peggio" ha spiegato il cantante: "Ci siamo messi seduti a casa, ognuno a casa propria, ognuno separato dall’altro, impossibilitati a contattarla o a parlare con lei, così come tanti di voi in situazioni simili in questo momento."

Ma, fortunatamente, ora sua madre sembra stare meglio: "Ieri, grazie a qualche miracolo, siamo stati informati che la sua situazione si sta stabilizzando. Mi sento incredibilmente grato di potere scrivere oggi queste righe, e ho una gratitudine davvero smisurata per tutte le persone che lavorano nella sanità e combattono questo virus in prima linea. Stiamo affrontando questa situazione un giorno alla volta, e siamo lontani dal poter dire di essere fuori pericolo. Il mio cuore è con tutte le persone colpite da questo terribile virus."

E ha concluso con una riflessione su come questo virus ci tenga lontano dalle persone a noi care: "Non potere parlare o vedere le persone che ami, mentre queste soffrono e lottano contro il male, è una cosa che spezza il cuore, e voglio esprimere veramente la mia vicinanza più profonda alle persone che sono adesso in questa stessa situazione o che, cosa ancora peggiore, hanno perso una persona che amano. Da parte mia e della mia famiglia, mandiamo tutto il nostro amore e la nostra compassione. Sono queste le due cose a cui abbiamo bisogno di aggrapparci con tutte le nostre forze, per affrontare le prossime settimane."

