Billie Eilish in quarantena: "Sto apprezzando l’essere sola"

Billie Eilish sta bene da sola. In questo momento di quarantena ha fatto sapere di appezzare l'isolamento e di rifuggire dalle videochat, che stanno invadendo la vita di ognuno di noi. Si sta prendendo cura di Miss Mardy e Jim, i suoi due cuccioli di pitbull, passa molto tempo con loro, giocano insieme e si tengono compagnia a vicenda.

La giovane artista ha, infatti, dichiarato: "Sto apprezzando l’essere sola. Mi sembra che tutti su Internet stiano su FaceTime tutto il giorno, insieme ai loro amici. Li amo, non vedo l’ora di rivederli e mi mancano molto, ma allo stesso tempo… sto bene". In merito alla sua vita con i cagnolini ha aggiunto che è "un lavoro a tempo pieno. Ci sono tanti pregiudizi su di loro, ma sono dolcissimi e fanno tante coccole".

È molto realista e pensa che, quando tutto sarà finito, non ci sarà nessun cambiamento di coscienza o di comportamento: "Non appena potremo rivedere ancora le persone e uscire fuori saremo davvero felici e grati. E dopo circa tre giorni daremo tutto ciò come scontato. È così che sono fatti gli esseri umani. Ti manca così tanto qualcosa quando non c’è e poi quando puoi averla non ci pensi più".

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!