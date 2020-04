Dua Lipa incanta tutti con l'esibizione (da casa) di “Break My Heart”

Ai tempi del Covid-19 gli ospiti agli show televisivi si collegano via webcam e fanno le loro esibizioni live e online! Una di quetse è Dua Lipa che, ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon, ha dato il meglio di sé cantato “Break My Heart”, dal salotto di casa. Comodamente seduta, Dua ha creato un mini video da mostrare al suo pubblico... facendolo innamorare ancora di più. Tra l'altro la canzone, contenuta nel suo ultimo album "Future Nostalgia", è azzeccatissima per questo periodo di quarantena.

La cantante non può girare per la promozione del suo ultimo lavoro discografico a causa dell'epidemia, ma non perde occasione per far felici i suoi fan sparsi per il mondo. Il suo ultimo disco sta avendo ugualmente un successo incredibile e, ogni giorno di più, Dua Lipa si conferma una delle artiste più amate e talentuose del panorama musicale internazionale.

