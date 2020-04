Nek, fuori oggi 10 aprile il nuovo singolo “Perdonare”

Filippo Neviani, in arte Nek, ha deciso di stupire i fan pubblicando a sorpresa il suo nuovo singolo “Perdonare”, disponibile a partire da oggi, 10 aprile, su tutte le piattaforme. L’artista ha annunciato la nuova uscita durante una diretta Instagram.

In quest’ultimo periodo il cantante è stato impegnato nella lavorazione del suo nuovo album, ossia della seconda parte de “Il mio gioco preferito”. “Stavo registrando un disco – ha spiegato Nek sui suoi social – Mi sono fermato quando è cominciato tutto questo, perché mi sembrava dura andare avanti e muovere una macchina complessa, un motore difficile da far girare, in questo momento. Alcune regole sono saltate, ma ci deve essere un modo per reinventarle e rimettere al centro le canzoni, perché al di là di logiche e dinamiche, c’è sempre e solo la musica. E le emozioni che muove nelle persone. Fermare tutto questo probabilmente non è un bene, per gli operatori del settore e per il pubblico”.

In seguito Nek ha parlato del nuovo singolo che è una canzone di speranza: “Cominciamo da qui, e poi andiamo avanti, passo dopo passo, con altra musica, altri contenuti – ha detto – Cercherò di starvi vicino e di rendervi partecipi nei prossimi giorni di tutto quello che faremo. E credo che presto riuscirò anche a farvi sentire un album intero”.

