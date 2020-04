Eros Ramazzotti ricorda Alex Baroni con un video a 18 anni dalla morte

Sono passati 18 anni dalla tragica morte di Alex Baroni, il giovane cantante rimasto ucciso in un terribile incidente stradale. Questa ricorrenza non è passata inosservata per chi, come Eros Ramazzotti, era legato a questo artista da una profonda amicizia, oltre che dalla vicinanza professionale. Alex morì il 13 aprile del 2002, dopo 25 giorni di coma.

Eros ha voluto ricordarlo pubblicando su Instagram un video, sulle note del loro duetto dal titolo “Non dimenticare Disneyland”. “Ciao Alex, sono passati già 18 anni – ha scritto nel post - la tua arte manca come la tua anima”.

Alex Baroni morì a soli 35 anni, lasciando un vuoto nel mondo della musica; la tragedia colpì soprattutto Giorgia, la sua ex fidanzata con la quale, però, aveva ancora un legame profondo. Per lei non fu facile accettare quella perdita che probabilmente rappresenta per lei un grande dolore ancora oggi. In questa occasione la cantante ha preferito restare in silenzio sui social; qualche settimana fa, però, ha ricordato Marina Baroni, la mamma di Alex da poco scomparsa per colpa del Coronavirus.

