Dua Lipa chiede ai fan le cover di Break My Heart: "Farete parte di un progetto speciale"

Dua Lipa non si ferma durante la quarantena e sta organizzando una sorpresa speciale per i suoi fan.

La cantante ha postato sui suoi social un appello: ha chiesto ai propri fan di mandarle delle cover del suo nuovo singolo, Break My Heart, che fa parte del suo secondo album, Future Nostalgia, uscito il 27 marzo.

La cantante ha postato delle foto, dove possiamo leggere: "Se canti o suoni uno strumento, registrati mentre suoni il pezzo con le cuffie per un buon risultato e inserisci il link nel box. Se hai già registrato una cover, manda anche quella! Stiamo cercando il range più vario di strumento, inclusi batterie, corna, archi, strumenti a percussione e chitarre."

I NEED YOU - submit ur covers here https://t.co/tQIIbikWkp ‼️‼️ I can’t wait to seeeeee xx pic.twitter.com/2Eo4i6HnwA