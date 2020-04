Ecco Chiara, la ragazza di Ermal Meta che prepara la pizza con lui

Durante la quarantena, oltre a suonare, Ermal Meta si sta dedicando a cucinare. Qualche settimana fa ha preparato i panzerotti, mentre questa volta si è cimentato con la pizza, con l’aiuto della sua fidanzata, Chiara. Come sempre, l’artista ha documentato la sua impresa culinaria attraverso alcune storie su Instagram.

Metà della pizza è stata condita con salame e mozzarella per lui, e l’altra metà con tonno e cipolla per lei: “Stasera avremo degli aliti mostruosi - ha scherzato il cantante in uno dei video – sbaglio o hai messo la temperatura più alta dalla mia parte per bruciare il salame?”. L'artista ha anche pubblicato una foto che lo ritrae insieme alla sua compagna, mentre sorridono felici davanti alla pizza.

Alla fine, Ermal ha pubblicato una foto con la pizza pronta: “Salame e mozzarella e tonno e cipolla – ha scritto nel post rivolgendosi ai fan - Quale preferite?”. Il cantante, insomma, durante la quarantena ha riscoperto il piacere di preparare la pizza fatta in casa e, a giudicare dai video, si è anche molto divertito.