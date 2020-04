Arisa affronta la quarantena senza trucco e con i capelli rasati

Tra dirette social e concerti online, Arisa sta affrontando questa quarantena a casa come tutti noi. E come tutti noi, appare spesso al naturale su Instagram. Senza un filo di trucco, con i capelli rasati a zero e il cappuccio sulla testa: la cantante non si preoccupa di mostrarsi con un look semplice, senza troppi fronzoli.

I fan stanno apprezzando tantissimo questo modo schietto e sincero di presentarsi e inondano i post social con tantissimi cuoricini. È una di noi... per stare a casa non c'è bisogno di truccarsi. Del resto, Rosalba Pippa ha fatto della spontaneità il suo cavallo di battaglia. Da sempre.

Anche lei, come tanti artisti, resta vicino al suo pubblico e cerca di alleviare le sofferenze in questo momento incerto e spaventoso, collegandosi su Instagram e condividendo momenti della sua vita in casa. E non ha paura di farlo al naturale, acqua e sapone. Brava Arisa!