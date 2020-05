Madonna rivela: “Sono stata contagiata dal Covid-19”

Madonna ha spiazzato i fan con un annuncio shock: “Sono stata contagiata dal Covid-19″.

La popstar lo ha rivelato in un video pubblicato sul suo account Instagram. Una clip in bianco e nero in cui la cantante si mostra seduta alla scrivania mentre scrive a macchina una sorta di diario della sua quarantena.

Il video si apre con una riflessione iniziale su questo periodo di lockdown, poi la popstar rivela: “Ho fatto un test l’altro giorno e ho scoperto di avere sviluppato gli anticorpi al coronavirus. Quindi sono stata contagiata dal Covid-19″.

Madonna non ha aggiunto altri dettagli su come sia avvenuto il contagio o sull'eventuale presenza di sintomi, anche se lascia intendere di essere stata asintomatica. Tantissimi fan hanno commentato il video preoccupati per la sua salute.

La popstar 61enne sta trascorrendo la quarantena in Portogallo con i suoi figli dallo scorso 16 marzo e ora sembra avere grande voglia di tornare alla normalità. Nell'ultima parte del video, infatti, la cantante dice: “Domani farò un lungo viaggio in macchina, abbasserò giù il finestrino e respirerò l’aria Covid-19. Sì. Spero che il sole splenda”.

Visualizza questo post su Instagram #staysafe #staysane Un post condiviso da Madonna (@madonna) in data: 30 Apr 2020 alle ore 1:46 PDT

(Credits photo: Instagram/madonna)