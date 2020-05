Jennifer Lopez ha dato lezioni di twerking a Shakira prima del Super Bowl

La loro esibizione di febbraio 2020 al Super Bowl resterà nella storia. Ma prima del grande spettacolo di cui Jennifer Lopez e Shakira sono state le protagoniste, ci sono state tantissime prove, dove le due cantanti si sono anche date dei consigli, ad esempio, su come twerkare.

Ed è stata proprio JLO a consigliare alla collega come fare meglio il famoso movimento del bacino, come mostrato da alcuni video postati proprio dalla cantante su Instagram. Nel video possiamo vedere Jennifer che insegna il twerk a Shakira, dicendole: "All'inizio muovi le ginocchia, me lo ha insegnato mia mamma."

Nella descrizione dei simpaticissimi video, JLO scrive: "Non posso credere che siano passati già tre mesi dall’halftime show. Tante cose sono successe in questo periodo, ma volevo condividere alcuni buffi episodi di backstage durante le prime prove con i ballerini e Shakira."

E la cantante continua la sua lezione: "Il twerking comincia con le ginocchia, scuoto loro per prime. Parti dalla ginocchia e vedrai che si muoverà tutto di conseguenza. Me l’ha insegnato mia mamma quando avevo quattro anni."

E a vedere l'esibizione di Jennifer Lopez e Shakira e dei loro ballerini, le lezioni sono state molto efficaci!

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!