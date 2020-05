Le star al naturale: il selfie di Selena Gomez senza trucco

Il lockdown da Coronavirus ci ha costretto a casa e, rinunciando alle uscite quotidiane, anche la nostra pelle si è presa una pausa rigenerante. Dopo un periodo di detox, lontane dal make-up, siamo ancora più sicure di mostrarci per quello che siamo. Lo sa bene Selena Gomez che, come altri personaggi dello star system, si mostra in tutta la sua naturale bellezza.

Anche la cantante ha scelto lo smart working, facendosi montare uno studio di registrazione nella sua abitazione, per creare nuovi successi in totale sicurezza e rispettando le regole del distanziamento sociale.

Sulla pagina Instagram del suo nuovo marchio di make-up Rare Beauty, pubblica dei mirror selfie senza trucco, accompagnati da messaggi scritti su post-it attaccati allo specchio.



Nel primo si legge: "Sono abbastanza".

Visualizza questo post su Instagram Tag a friend who needs a #rarereminder. Un post condiviso da Rare Beauty by Selena Gomez (@rarebeauty) in data: 23 Apr 2020 alle ore 9:25 PDT

Nel secondo: "Sono responsabile di come mi sento, oggi scelgo di essere felice".

Al bando ogni stereotipo di bellezza irraggiungibile e non reale che spesso viene veicolato dai social.