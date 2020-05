Katy Perry svela l'uscita del nuovo album in modo insolito (e divertente)

La pop star Katy Perry non smette di sorprendere quest'anno. Dopo l'annuncio sulla sua gravidanza - Katy Perry è infatti incinta del primo figlio con il suo fidanzato Orlando Bloom - la cantante annuncia anche l'uscita del nuovo album e lo fa in modo molto insolito. L'album, che verrà pubblicato il 14 agosto 2020, è stato annunciato così: Katy ha chiesto ad Alexa, l'assistente virtuale di Amazon, quando uscirà KP5. Qui sotto il divertente video con la risposta alla domanda di Katy.

.@KatyPerry will release her fifth studio album on August 14th.



The news is currently being shared with Amazon Alexa users if they ask the virtual assistant about it. pic.twitter.com/SpaGqwdVm5 — Pop Crave (@PopCrave) May 13, 2020

Venerdì 15 maggio Katy rilascerà il nuovo singolo "Daisies", primo anticipo del nuovo disco. Si pensa ad una presenza di Taylor Swift nel brano che duetta con lei. Ma per averne certezza bisognerà aspettare il 15 maggio. Sul primo singolo ufficiale, Daises, la cantante ha anticipato su Facebook: "È una canzone per tutti i sogni che voi ragazzi avete avuto e tutte le cose che volete realizzare. Forse abbiamo avuto molto tempo per riflettere. Voglio dire, abbiamo avuto molto tempo per riflettere e pensare probabilmente a ciò che abbiamo dato per scontato in passato e a come cambierà in futuro. Questa canzone parla in qualche modo di come farlo, andare e realizzare i vostri sogni".