J-Ax presenta il figlio Nicolas su Instagram: "Il mio Hulkino"

J-Ax ha sempre preferito non mostrare il volto del figlio Nicolas sui social network ma, per una volta, ha deciso di fare un'eccezione e ha ufficialmente presentato "il suo Hulkino" su Instagram.

I due stavano per uscire per una passeggiata, armati di mascherina e il rapper ne ha approfittato per scattare un selfie e postarlo nel suo profilo. "Grazie al mio Hulkino che mi dà forza e coraggio" scrive J-Ax, aggiungendo: "Pronto per tornare fuori."

Nicolas ha tre anni e mezzo ed è stato fortemente desiderato dal rapper e dalla moglie, Elaina Coker, con cui J-Ax si è sposato ben 13 anni fa. L'amore del rapper per il figlio è stato espresso nel brano Tutto sua madre, dove racconta le difficoltà con cui ha dovuto combattere per avere un figlio, arrivando ad utilizzare la fecondazione assistita.

Prima di Nicolas, J-Ax e Elaine avevano dovuto superare anche un aborto spontaneo, ma fortunatamente ora il rapper può godersi il piccolo Nicolas!

