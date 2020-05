Sanremo 2021: si cercano soluzioni alternative per via del Covid

L'emergenza Coronavirus ha bloccato moltissimi eventi in programma. Non solo concerti, anche le manifestazioni trasmesse in tv, hanno virato sul digitale. Non fa eccezione Sanremo, per il quale ci sono molti dubbi: il prossimo anno si farà? Siamo sicuri che il virus non ci sia più? E se tornasse in autunno una nuova ondata di contagi? Queste sono le domande che l'organizzazione e il comune di Sanremo si stanno facendo.

Più precisamente, la questione verte sull'Ariston e sulla possibilità di mettere in scena la kermesse, così come la conosciamo da 70 anni a questa parte. Se l'emergenza dovesse non rientrare, che ne sarà del pubblico? Si potranno usare i camerini? E la sala stampa? Il Comune ha spiegato che Sanremo si farà e se non è possibile usare il palco del teatro, si costruiranno eventualmente delle tensostrutture nei dintorni.

Il sindaco della cittadina dei fiori ha detto: "Una cosa è emersa chiaramente. Nessuno mette in dubbio che il Festival 2021 si svolga e che abbia luogo nell'unico posto dove è possibile, Sanremo. Questi sono i punti di partenza".

Anche il proprietario del teatro Ariston ha espresso perplessità sulla fattibilità dell'evento, e non ha escluso la possibilità di rinviare la manifestazione.