Elettra Lamborghini visita la location di nozze con Enzo Miccio

Elettra Lamborghini è alle prese con i preparativi del suo matrimonio. L'ereditiera è stata avvistata sul Lago di Garda in compagnia di Enzo Miccio, noto wedding planner. I due hanno visitato uno dei posti più belli e romantici per giurarsi amore eterno!

Sono stati visti a Portese, presso l'imbarco per l'isola. Qui hanno visitato una delle ville più affascinanti che ci siano, in stile neogotico veneziano, ideata nei primi del '900 dall'architetto Luigi Rovelli. Una dimora storia senza eguali che si erge in tutta la sua imponenza sulle sponde dello specchio d'acqua. "Sono con Enzo e stiamo andando a vedere la prima location per il matrimonio", ha fatto sapere la cantante in una storia su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram La prima location per il matrimonio hepl muoio Un post condiviso da fanpageElettta (@elettralamborghiniii__) in data: 21 Mag 2020 alle ore 7:36 PDT

Il matrimonio, quindi, è fissato e dopo il periodo di quarantena, Elettra e Afrojack stanno organizzando tutto alla grande per una cerimonia da favola. I due avevano deciso di convolare a giuste nozze a settembre prossimo, l'emergenza Covid-19 ha messo a serio rischio questa data, che potrebbe slittare. Il fatto che ci sia stata un'accelerazione nei preparativi fa ben sperare.