Pierdavide Carone presenta “il brano in cui parla della battaglia che ha vinto contro il cancro

Pierdavide Carone, cantante diventato famoso grazie alla sua partecipazione ad “Amici” di Maria De Filippi, è stato lontano dalle scene per quasi due anni. Il giovane oggi ha spiegato perché: ha dovuto combattere una dura battaglia contro il cancro, lotta che è riuscito a vincere.

“Ho sempre diffidato di chi parla delle malattie per aumentare l’hype – ha dichiarato a La Stampa – ma poiché è andato tutto bene ho deciso di parlarne per dare una mano a Humanitas”. Il cantante ha infatti scritto un nuovo brano dal titolo “Forza e coraggio”, una canzone in cui racconta proprio dell’esperienza che ha vissuto e “del suo dolore”. Si tratta di una canzone che parla di “ottimismo” e “resilienza”, qualità che a lui sono servite per riuscire ad affrontare e sconfiggere il suo male.

Parte dei proventi del singolo saranno devoluti ad Humanitas e Fondazione Humanitas per gli studi sulla diagnosi, la cura e la ricerca contro il Covid-19. "La mia scelta di donare questa canzone ad #Humanitas nasce dalla gratitudine, personale e non solo, nei confronti di una struttura che mi ha dato tanto, in un periodo molto particolare della mia vita", così ha spiegato la sua decisione su Instagram. Il brano è già disponibile su tutte le piattaforme.