Francesco Renga parla dell'ex Ambra Angiolini: "Siamo ancora una famiglia"

Francesco Renga e Ambra Angiolini hanno fatto sognare i fan con la loro relazione, da cui sono anche nati due figli. Poi, il loro amore è finito ma, come dichiarato dal cantante, sono ancora una famiglia e i due ex sono in ottimi rapporti.

Intervistato da Il Corriere della Sera, Francesco ha dichiarato: "Anche se Ambra e io non stiamo più assieme e abbiamo altre relazioni, ci vediamo spesso. Insomma, non abbiamo mai perso il senso di famiglia. Anzi, noi quattro siamo ancora una famiglia."

I figli del cantante sono restati con Ambra: "All’inizio mi è sembrato giusto che stessero con lei perché era qui a Brescia da sola. Per 3 settimane li ho visti solo in video" e poi i genitori sono riusciti ad organizzarsi: "Poi hanno fatto avanti e indietro."

E, insieme, Francesco e Ambra hanno anche partecipato a SOStieni Brescia, un'iniziativa tramite la quale sono stati raccolti più di due milioni di euro: "L’idea è di Ambra che in queste cose ha una marcia in più. Brescia ha sempre dimostrato la sua generosità e le sue radici ben salde. Il Comune sta coordinando gli interventi: all’inizio le donazioni sono andate agli ospedali, ora ci si dirige verso chi è in difficoltà economica. Vedere le immagini di Brescia deserta sulle note di "Angelo" è stato potente."

Ma Renga non è stato il solo a ricordare la loro storia. La Angiolini, infatti, intervistata al Maurizio Costanzo Show, aveva dichiarato: "Ero molto gelosa di Francesco Renga. E’ sempre stato un uomo molto desiderato, molto voluto."

