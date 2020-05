Eminem twitta il suo numero di telefono: "Scrivetemi, presto vi risponderò"

Eminem ha condiviso il suo numero di telefono su Twitter, come parte di un'iniziativa che vedrà il rapper rispondere a tutte le domande dei suoi fan, proprio tramite alcuni messaggi.

Nella giornata di lunedì 25 maggio, il rapper ha twittato: "Cari Stan, volevo scrivervi prima, ma sono stato molto occupato. Mandatemi un messaggio, vi risponderò" e il tweet contiene anche un link che collega direttamente i fan a una chat dove possono parlare con il rapper.

L'iniziativa è collegata a Community, un nuovo social network che genera un numero di telefono apposito, a cui i fan possono scrivere e fare domande direttamente al loro artista preferito, che poi deciderà se rispondere o meno.

"Dear Stan, I meant to write you sooner, but I just been busy" text me, ill hit you back - ☎️ 313-666-7440 #MMLP20 #DearSlim https://t.co/NwGJHmZRvM pic.twitter.com/e44VLXvOfb