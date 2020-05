Andrea Bocelli colpito dal Covid-19: ha donato il plasma per la ricerca

Andrea Bocelli ha reso noto di aver contratto il Coronavirus. Il cantate ha rivelato di aver fatto il tampone il 10 marzo scorso e di essere risultato positivo. Come spesso è capitato, anche i familiari si sono ammalati, sia la moglie che i due figli. Oggi Andrea sta bene e per tutto il tempo della malattia non ha avvertito sintomi gravi: ha avuto solo un po' di febbre. In quarantena, Bocelli è riuscito a sconfiggere il virus.

L'artista ha, inoltre, fatto sapere che si è reso disponibile per la ricerca e salvare così vite umane. Ha donato, infatti, il suo plasma. Si è recato al centro prelievi dell’ospedale Cisanello di Pisa e ha fatto il prelievo del sangue. Insieme a lui, anche la moglie ha fatto la donazione.

Oggi in Italia si stanno facendo le sperimentazioni per la cura al plasma dei malati di Covid-19. Il plasma è composto di proteine, ormoni, acqua e nutrienti: è la parte più liquida del sangue. Cosa più importante, contiene gli anticorpi neutralizzanti, utili per la curare chi ha contratto il virus. La somministrazione del plasma dei guariti è una pratica che si usa da oltre 30 anni e nelle precedenti epidemie da Coronavirus ha dato ottimi risultati.