OneRepublic e Negramaro insieme per il singolo "Better Days - Giorni Migliori"

Gli OneRepublic e i Negramaro hanno lavorato insieme per la realizzazione di un singolo: il brano si intitola "Better Days - Giorni Migliori" e uscirà venerdì 29 maggio.

Quella tra il gruppo statunitense e la band italiana è una collaborazione nata per caso durante questo lungo lockdown. Un giorno Ryan Tedder, frontman degli OneRepublic, produttore tra i più famosi al mondo, guardando un servizio in onda sulla Cnn che raccontava del lockdown in Italia, ha notato l'artista italiano Giuliano Sangiorgi e ha scoperto la musica dei Negramaro.

Da qui è nata l'idea di una collaborazione. Ryan Tedder e Giuliano Sangiorgi si sono scambiati diversi messaggi via social network. Poi questo incontro "virtuale" ha preso forma. La forma di un nuovo brano: "Better Days - Giorni Migliori", appunto.

Il brano, che uscirà il prossimo venerdì 29 maggio, farà parte del nuovo album degli OneRepublic intitolato "Human". Il disco, la cui uscita era originariamente programmata per l'8 maggio e poi posticipata a causa della pandemia, è stato scritto quasi per intero in Italia, Paese molto amato da Tedder. Dello stesso album faranno parte anche brani come "Didn't I", "Rescue me", "Somebody to Love" e "Wanted".

