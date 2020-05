Billie Eilish si spoglia per combattere il bodyshaming

Billie Eilish ha da sempre combattuto contro il bodyshaming ed è ora disponibile "Not my responsibility", un suo cortometraggio già presentato all'inizio del suo tour "Where Do We Go Tour" a Miami.

La clip dura circa quattro minuti e la giovanissima cantante si rivolge a chi si scaglia contro insulta personaggi del mondo dello spettacolo che, per il proprio lavoro, sono costretti a esporsi con il proprio corpo. Nel corto, Billie si spoglia mentre sta entrando nell'acqua e chiede: "Mi conosci? Mi conosci davvero?"

Questa non è la prima volta che Billie critica duramente il bodyshaming e chi lo utilizza. Già in passato, la cantante aveva raccontato di essersi sentita male dopo che alcuni le avevano dato della poco di buono per aver postato delle foto in bikini. E, inoltre, aveva anche ammesso di vestirsi spesso con abiti oversize per nascondere il suo fisico e non essere oggetto di critiche e discussioni sul suo corpo.

