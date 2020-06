Ghali annuncia il suo primo concerto del 2020: sarà in un drive in in Germania

In un modo molto differente da quelli che conosciamo, ma piano piano stanno ripartendo i concerti. Ed è Ghali uno dei primi artisti a ripartire, annunciando la sua prima data del 2020, che si terrà in un drive in in Germania.

Finalmente, dunque, il rapper avrà la possibilità di suonare a cantare dal vivo il suo ultimo album, DNA, uscito a febbraio, poco prima dell'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. L'annuncio del concerto al drive in è stato dato dallo stesso Ghali su Instagram, che ha scritto: "Sono lieto di annunciarvi il mio primo concerto del 2020. Non vedo l’ora di suonare tutto l’albm DNA dal vivo."

Il live si terrà il 26 giugno 2020, al Drive & Park Autokino di Dusseldorf e si potrà entrare pagando il prezzo di 99 euro ad automobile e, in ogni macchina, potranno esserci massimo cinque persone. Però, le persone presenti in una singola auto devono appartenere al massimo a due nuclei famigliari.

Insomma, Ghali sta ripartendo con la sua musica, dopo aver anche annunciato DNA+, la versione estesa dell'album uscito a febbraio. Inoltre, il rapper dovrebbe esibirsi l'8, 9 e 10 ottobre 2020 al Fabrique di Milano per Il concerto a Milano, date inizialmente previste per maggio 2020. Radio 105 è radio partner dell'evento.

