Anna Tatangelo fa impazzire i fan con degli scatti hot

Anna Tatangelo torna a stupire i fan con delle foto mozzafiato: “Like a boy”, recita il testo del post su Instagram perché, nelle foto allegate, la cantante indossa un completo maschile ma ciò non le impedisce di essere più sexy che mai.

Dalla giacca semiaperta, infatti, si intravedono il reggiseno bianco di pizzo e il suo seno generoso che hanno fatto letteralmente impazzire i fan: Anna prima gioca a fare la femme fatale e poi sorride, conquistando definitivamente i followers che la hanno riempita di like e complimenti.

Visualizza questo post su Instagram Like a boy Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 3 Giu 2020 alle ore 6:27 PDT

Durante la quarantena l’artista si è dedicata a comporre il suo nuovo album e in questi giorni è tornata in studio di registrazione per iniziare i lavori. Nel periodo di lockdown, inoltre, Anna ha tenuto sempre compagnia ai fan con stories divertenti ma anche foto sensuali che esaltano la sua bellezza.