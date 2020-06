Diodato annuncia le date di 5 concerti per l'estate 2020

Diodato ha annunciato su Instagram che questa estate si esibirà in 5 speciali live fuoriprogramma (e non è escluso che a queste verrà aggiunta ancora qualche data).

I "Concerti di un'altra estate" del vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo non saranno ovviamente i classici concerti a cui siamo abituati. Le location sono state accuratamente selezionate e bisognerà ancora osservare delle regole.

Sui social Diodato si rivolge ai tantissimi fan che in questo lungo lockdown hanno alleviato il peso della sua solitudine facendolo sentire speciale e dice che presto torneremo a stringerci ed ammassarci nei club e negli stadi, ma dobbiamo arrivarci con piccoli passi. «E allora ecco le nostre occasioni speciali, concerti che saranno figli di questo tempo, certo, ma che porteranno in ogni nota, in ogni gesto, in ogni istante, tutta la consapevolezza, tutto il bagaglio di un vissuto che, mai come in questo momento, potremmo definire comune. Concerti di un’altra estate, appunto».

Ecco le date già fissate (a cui, nei prossimi giorni, si potrebbero aggiungere nuovi appuntamenti):

4 luglio , Musicastelle Outdoor, Valle D’Aosta;

, Musicastelle Outdoor, Valle D’Aosta; 25 - 26 - 27 luglio , Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma;

, Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma; 4 agosto, Indigeno Fest di Tindari (concerto all’alba).

Per l'avvio delle prevendite dei biglietti su TicketOne i fan dovranno attendere le 11:00 di domani, 10 giugno.

(Credits photo: Instagram/diodatomusic)