Tekashi 6ix9ine e Nicki Minaj daranno 10mila dollari al Tik Tok più bello con la loro canzone Trollz

Appena uscito dal carcere, Tekashi 6ix9ine ha subito fatto parlare di lui. Prima con il suo nuovo video, Gooba, che è diventato il video hip hop più visto su Youtube in 24 ore, battendo Eminem. Successivamente, per aver creato una polemica contro Ariana Grande e il primo posto in classifica della canzone Stuck with u, a discapito, appunto di Gooba.

Ora, invece, il rapper ha fatto uscire una collaborazione, Trollz, insieme a Nicki Minaj e i due hanno pensato ad un modo particolare di pubblicizzare la canzone: Tik Tok!

6ix9ine, infatti, ha annunciato sul suo profilo Instagram un concorso, che vede tre premi in denaro. "Andate a comprare Trollz su iTunes se potete. Se potete, comprate il vinile e il merchandising nei negozi. Se non potete va bene, ascoltatela in streaming e vi amerò ancora di più" ha detto il rapper, aggiungendo: "Il miglior TikTok di Trollz vince 10mila dollari, il secondo posto 5mila e il terzo posto mille. Taggate me e Nicki così che possiamo vederlo."

Dunque, Tekashi 6ix9ine e Nicki Minaj controlleranno la challenge con Trollz, guarderanno i video dei loro fan e tre fortunati potranno ricevere da mille a 10mila dollari!