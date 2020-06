Taylor Swift a favore dell'abbattimento delle statue: "I malvagi non le meritano"

Taylor Swift non ha mai paura di scendere in campo e lottare per ciò in cui crede. E anche questa volta ha deciso di schierarsi e di utilizzare la propria popolarità e parlare della rimozione di diverse statue che in questi giorni sta accadendo in diverse città americane. A partire dalla statua di Cristoforo Colombo, fino ad alcune dedicate a schiavisti, le persone si sono ribellate e Taylor ha fatto un appello per richiedere l'effettiva rimozione delle statue di personaggi considerati negativi.

La cantante ha lanciato un appello sui social, dove si rivolge alle istituzioni del Tennessee e degli Stati Uniti: "Come abitante del Tennessee, mi fa male che ci siano monumenti nel nostro stato che celebrano personaggi storici razzisti. Non possiamo cambiare la storia, ma possiamo cambiare questo."

Taylor ammette che la sola rimozione non potrà cancellare tutto quello che è avvenuto in passato, ma potrà portare a un futuro migliore: "Demolire le statue non riparerà i secoli di oppressione sistemica, violenza e odio che i neri hanno dovuto sopportare, ma potrebbe portarci un piccolo passo in avanti per far sentire tutti gli abitanti del Tennessee e i visitatori del nostro stato al sicuro, non solo quelli bianchi. Abbiamo bisogno di cambiare l'immagine delle persone che hanno perpetuato terribili modelli razzisti da eroi a malvagi. E i malvagi non meritano statue."

"Chiedo alla Capitol Commission e alla Tennessee Historical Commission di prendere in considerazione le implicazioni di quanto sia doloroso continuare a combattere per questi monumenti" ha concluso la Swift: "Quando combatti per onorare il razzismo mostri ai cittadini neri del Tennessee da che parte stai e continui il ciclo di violenza. Non possiamo cambiare la storia, ma possiamo cambiare questo."

Siete d'accordo con Taylor?

