Barbra Streisand ha regalato un pacchetto di azioni della Disney a Gianna, figlia di George Floyd

Anche Barbra Streisand ha deciso di aiutare Gianna Floyd, la figlia di soli 6 anni di George Floyd, l'uomo ucciso da un agente di polizia lo scorso 25 maggio a Minneapolis e diventato simbolo delle numerose proteste antirazziste che sono state organizzate in tutto il mondo.

La cantate ha regalato alla piccola un pacchetto di azioni della Disney, com'è stato raccontato dalla stessa Gigi su Instagram. La bambina ha mostrato, con delle foto, una lettera ricevuta da Barbra e l'attestato della donazione, che fa di Gigi un'effettiva azionaria dell'azienda.

"Grazie Barbra Streisand per il mio pacchetto. Ora, grazie a te, sono un'azionista della Disney" ha scritto Gianna su Instagram. Tra i regali della cantante c'erano anche due suoi album, My name is Barbra e Color Me Barbra, rispettivamente del 1965 e del 1966.

Secondo le ultime quotazioni, le azioni della Disney hanno un valore di 115 dollari l'una e il costo ha ricominciato da poco a salire, in seguito alla pandemia del Coronavirus.

Prima di Barbra, comunque, Gigi aveva già ricevuto una borsa di studio dalla Texas Southern University di Houston, per finanziare i suoi studi, se dovesse decidere di frequentare quell'università e un fondo universitario di due milioni di dollari da Kanye West.

Ascolta la nostra web radio dedicata ai classici!