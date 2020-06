Tiziano Ferro e Victor Allen presto genitori? "Ci sono diverse soluzioni"

Tiziano Ferro e Victor Allen saranno presto genitori? I due stanno valutando le varie possibilità e il desiderio di avere un figlio è grande per entrambi.

Intervistato da La Repubblica, il cantante ha spiegato che quella di diventare padri è una priorità della coppia. Però è Victor ad avere, tra i due, la volontà più grande: "In questo momento Victor lo vuole ancora di più, forse perché sta per compiere 55 anni."

Dunque, i due stanno studiando le varie possibilità: "Qui in America la situazione è relativamente più facile, o meglio ci sono diverse soluzioni, come il cosiddetto “fostering”, ovvero la possibilità di occuparti per un certo tempo di un bimbo, anche senza una vera e propria adozione."

Ma, oltre alla volontà di creare una famiglia, Tiziano ha svelato la sua prossima collaborazione, che sarà con Motta: "Non so dove finirà e che strada prenderà, ma c’è. Mi è capitato di incontrarmi, virutalmente ovvio, con Motta, un autore che mi piace tantissimo e abbiamo scritto una cosa bella, molto all’avanguardia, una follia ispirata dal senso di clausura che abbiamo vissuto. Vedremo."